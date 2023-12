"Hay un estudio que dice que el día del año en el que más fallos cardíacos hay es el 25 de diciembre, después el 26 y luego el 1 de enero", descubre el doctor César Carballo en Más Vale Sábado, y explica que esto se debe a "al estrés emocional y a que comemos y bebemos más de la cuenta".

Ante esto, y para evitar males mayores, el médico enseña, paso a paso, cómo tenemos que proceder: "Si una persona en la cena se desmaya, lo primero que tenemos que hacer es ver si respira o responde. Si no lo hace, y no tiene signos externos de vida habría que hacer una reanimación cardiopulmonar (RCP) y llamar a emergencias (112) para contar qué ha pasado". "El boquear no es respirar", advierte Carballo, que se arrodilla al lado de un maniquí.

es como si no lo estuviera haciendo.

"Entrelazamos las manos sobre el tórax y nos ponemos de forma perpendicular", explica. "Hacemos 30 compresiones torácicas al ritmo de 'Stayin' Alive' cargando todo el peso". Aunque también valdría "el ritmo de 'la Macarena' o la 'Marcha Imperial, de Star Wars". Aparte "no hay que doblar las manos, ni codos y hacerlas todas al mismo ritmo".

"Después de las 30 reanimaciones, tenemos que continuar con dos ventilaciones", explica. Para ello, hace la "maniobra frente-mentón" y eleva ligeramente la cabeza "hacia arriba". Luego abre la boca y sopla. En el caso de que siga sin tener signos vitales, habría que continuar con la maniobra y, si los tiene, "paramos y le colocamos en posición lateral de seguridad para evitar que vomite". Puedes ver la explicación del doctor César Carballo, paso a paso, en el vídeo principal de la noticia.

En este vídeo, el médico también aclara cómo habría que hacerles una RCP a los niños en el caso de que entren en parada.