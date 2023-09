Boris Izaguirre y Tamara Falcó han sellado su reconciliación con un beso en el front row del desfile de Pedro del Hierro, en la Madrid Fashion Week. Un gesto que ha sido muy comentado por la prensa y que el venezolano ve por primera vez en Más Vale Sábado: "fue muy agradable", aunque "estaba nervioso por el momento", reconoce.

"¿Piensas que os habéis reconciliado?", le pregunta Adela González. "Mi amiga Julia Altares me dijo que notaba mucha receptividad y yo también la noté", confiesa.

Aunque no duda en abrirse con la presentadora y mostrar sus inseguridades: "No sé si, en el fondo, es porque la deseo tanto que me lo imagino. Pero sin duda ha sido un importante avance". "Es la primera vez que hablo de esto porque he preferido no arrojar más ruido con esta cosa", afirma.