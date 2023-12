La Navidad está a la vuelta de la esquina y para evitar sustos innecesarios, el urgenciólogo y comunicador sanitario César Carballo ha hecho un llamamiento a la prudencia en Más Vale Sábado.

"El estómago no se da de sí, pero cometemos excesos que luego pagamos, sobre todo lo vemos mucho en los servicios de urgencias donde llegan multitud de indigestiones, muchos atracones y problemas gastrointestinales", ha apuntado.

En este sentido, el doctor pide evitar excesos y atracones sobredimensionados y defiende la importancia de cuidarse todo el año: "No está mal darse un pequeño homenaje, pero solo nos acordamos de santa Bárbara cuando truena".

Por su parte, el nutricionista Pablo Ojeda se muestra rechazo a restricciones alimentarias previas, o posteriores, a las celebraciones navideñas.

"No estoy de acuerdo para nada. Yo soy muy de salir con mi chica a comer a un restaurante y no voy a perder eso porque hago deporte, salgo a pasear, medito, leo, trabajo... Es una cosa puntual y me permito tomarme una buena comida", ha afirmado.

"Todo lo que podemos llevar a restricciones y después atracones puede desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria", ha advertido.