Los dueños de PortAventura han puesto el parque de atracciones a la venta por 1.000 millones de euros. Pero antes de que adquiera unos nuevos dueños, María Lamela propone un reto a Boris Izaguirre y Adela González en directo: vivir en primera persona las experiencias de una de las montañas rusas más altas y fuertes del parque, el Dragon Khan. Y lo hacen con unas gafas de realidad virtual.

"¡Mira cómo sube Adela!", espeta Boris Izaguirre, que en cuanto empieza a bajar no puede evitar gritar: "¡Noto el clímax!". Sin embargo, Adela González no lo pasa tan bien y se tiene que agarrar a María Lamela y a Boris Izaguirre: "Me estoy poniendo mala".

De hecho, termina quitándose las gafas antes de tiempo: "No puedo más. No sé qué me marea más, si las gafas o estar en la atracción". Dale al play al vídeo principal de la noticia y no te pierdas este momentazo de nuestros presentadores. ¡No podrás parar de reír con ellos!