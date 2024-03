José Luis Rodríguez Zapatero recuerda nítidamente cómo vivió la mañana de los atentados del 11M. El expresidente del Gobierno cuenta a Jordi Évole que, cuando sucedieron los hechos, se encontraba en TVE, donde vio las imágenes de las explosiones con "una incredulidad absoluta".

"No podía concebir cómo se podía producir una catástrofe de esa magnitud", asegura Zapatero, que también cuenta la llamada que le hizo José María Aznar esa mañana, quien "no es muy explícito". Zapatero le propuso hacer una "reunión de unidad de todos los partidos políticos", algo que Aznar no aceptó.

"Me gustaría que hubiese aceptado eso, pienso que hubiese cambiado algo esos días tan difíciles que vivimos todos. Se juntaba la desazón profunda democrática. Entiendo que el presidente Aznar sufriera un shock tremendo, pensó demasiado en las elecciones del domingo", opina Zapatero.