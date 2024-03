Jordi Évole enfrenta a José Luis Rodríguez Zapatero a la hemeroteca de Pedro Sánchez, cuando el actual presidente del Gobierno trasladaba su compromiso de "traer a Puigdemont de vuelta a España" para que rindiese cuentas ante la justicia española. Esas declaraciones las hizo durante el debate electoral del 4 de noviembre de 2019, un giro de "180 grados", como recuerda Évole a Zapatero.

Zapatero confiesa que le resulta "más fácil" comprender y explicar un cambio de opinión de ese calibre, ya que la "contingencia política" puede llevarte a estos giros. "Cuando el 23 de julio vemos los resultados, hay una lectura más profunda: el mandato electoral. El 14 de marzo de 2004 la gente me votó para que sacara a las tropas de Irak; la lectura del mandato electoral (actual) es que el PSOE tiene que hacerse cargo de la España plurinacional, porque no queremos la España de la extrema derecha con la derecha", analiza.

Zapatero considera que para "cumplir" con ese mandato es "amnistiar" a los implicados en el 'procés'. "Los jueces, como los políticos, están para cumplir la ley. Y la ley emana de la voluntad popular. Esto es el Estado de Derecho, conviene recordarlo", defiende Zapatero, que también se enfrenta a su propia hemeroteca, escuchándose a sí mismo en 2017 preguntándose cómo podían formar una mayoría de Gobierno "con quien quiere acabar con el Gobierno de España".

Évole le reconoce que, al escucharle, está "escuchando al Felipe González de hoy", algo con lo que Zapatero discrepa. "Aposté por dejar gobernar a Rajoy, lo defendí en el partido, pero nunca hubo reciprocidad ni reconocimiento por parte de la derecha. Era una hipocresía más del PP. La única opción para el país era intentar el reto de gobernar con los independentistas y con Podemos", recuerda.

Para Zapatero, el problema está en el "sesgo retrospectivo" de este tipo de declaraciones, reivindicando su figura como alguien a favor del diálogo con Cataluña. "Sí, defendí que no se repitieran elecciones y que gobernara Rajoy, pero hasta que no hagan una recíproca no lo volveré a defender", bromea.

"Cabe recordar que la esencia de la democracia es el pluralismo y la búsqueda de puntos comunes aun partiendo de posiciones diferentes. Eso es la democracia", ensalza Zapatero.