Durante las elecciones primarias del PSOE en las que Pedro Sánchez salió elegido como secretario general de la formación, José Luis Rodríguez Zapatero apoyaba la candidatura de Susana Díaz. "¿Cuándo se hace 'sanchista'?", le pregunta Évole, con Zapatero recordando "dos momentos clave".

El primero es cuando Sánchez "hace una tarea de integración en el partido" y el segundo es su gestión de la pandemia de coronavirus, "se llamara Pedro Sánchez o como se llamara". "La tarea que ha hecho después de una pandemia, que no me lo quiero ni imaginar lo que tuvo que ser, recuperando la economía española, mejorando las prestaciones sociales, llevando el empleo a donde está, creciendo económicamente más que nada, haciendo leyes progresistas y afrontando el tema de indultos y amnistía", resalta.

No obstante, Évole cuestiona la pérdida de poder territorial que ha experimientado el PSOE tras las últimas elecciones autonómicas, con los socialistas gobernando en solo tres comunidades autónomas. "Es la democracia, la democracia nunca me preocupa. Le doy un gran valor a la tarea de oposición; hay que recuperar ayuntamientos y autonomías y eso no se hace en tres meses", opina Zapatero.