Jordi Évole decidió ver la entrevista que le hizo a Morad en Los Gallegos, un bar en La Florida, el barrio más humilde de L'Hospitalet de Llobregat, que frecuenta el artista. Como si de una final de Champions se tratase, todos los que se encontraban en el local prestaban atención a la "historia de película" de Morad que revivimos en los vídeos que acompañan a estas líneas.

Los niños de los bloques Florida, fans de Morad

Morad sabe la responsabilidad que tiene con los más pequeños cuando escuchan sus canciones y lo que quiere transmitirles: "Hay cosas más importantes que el dinero y el 'famoseo'". Así charla con ellos en la plaza del barrio.

El paso de Morad por "la cárcel de menores"

Con 12 años, Morad entró en un centro de menores junto con sus hermanos tras quitarle la custodia a su madre. Reconoce que esto le hizo ser más rebelde. "Los pequeños duraron nada, un año", explica el joven, que recuerda que él estuvo más tiempo porque decían que estaba "loco". Finalmente, Morad terminó en Justicia por varios delitos de robos con violencia. "El que me comí nueve meses no hice nada", cuenta en este vídeo.

Así empezó en la música

En tres años Morad se ha convertido en un fenómeno no solo a nivel español, sino internacional. "En la vida había soñado ser cantante. Fue de un día para otro", reconoce el rapero, que confiesa cómo fueron sus inicios hasta llegar a ser un rapero exitoso. Incluso, confiesa que en esa época paró de cantar porque un amigo suyo entró en la cárcel.

"Gano más que un jugador de primera"

Conforme fue haciéndose conocido, Morad fue aumentando sus ingresos. "Es verdad que he ganado más dinero que un jugador de primera en un año. Es verdad, sí, porque lo he comparado", aseveraba Morad justo antes de revelar la cantidad que ha llegado a cobrar: "Puedo llegar a un millón al año". En este vídeo, el artista ha explicado cómo consigue llegar a esta cantidad a través de conciertos, bolos, eventos e ingresos de redes sociales y plataformas digitales.

El éxito, también de sus amigos

Todos querían ser futbolistas pero la calle les llevó por caminos equivocados. Con el ruido del tren de cercanías de fondo, los amigos de Morad se muestran agradecidos con la ayuda del cantante: "Hacemos un gasto de abogados de 100.000 euros entre todos al año", explican tras contar que muchas veces se han visto envueltos en problemas con la Justicia con cosas que no habían hecho.

Así defiende sus letras contra la Policía

Durante su entrevista con Morad, Jordi Évole le pregunta por sus duras letras contra la Policía. "No es ilegal porque no estoy diciendo nada. Policía corrupta, tal, tal. ¿Si el policía es corrupto, qué le hago? Lo tendré que decir en la canción. ¿Qué hago si aquí los tratan mal? Tendré que dar yo la voz. ¿Que me llevo broncas? No pasa nada, pero libertad. Yo voy a cantar todo lo que he vivido", afirma el rapero en este vídeo.

"Estoy enamorado de mi madre"

A Morad le separaron de su madre cuando él solo tenía 12 años. Ella perdió su custodia y al estar en el centro de menores, el cantante confiesa que se escapaba para verla. Todos estos años en los que estuvieron separados, Morad no se los perdona a nadie. Aún recuerda la rabia que acumuló por ello y este es el motivo por el que ahora aprovecha para disfrutar tiempo con su madre, a quien admira y de la que, según desvela a Jordi Évole, "está enamorado".