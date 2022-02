Durante su entrevista con Morad, Jordi Évole le pregunta por sus duras letras contra la Policía. "No es ilegal porque no estoy diciendo nada. Policía corrupta, tal, tal. ¿Si el policía es corrupto, qué le hago? Lo tendré que decir en la canción. ¿Qué hago si aquí los tratan mal? Tendré que dar yo la voz, que me llevo broncas, no pasa nada, pero libertad, yo voy a cantar todo lo que he vivido", afirma el rapero.

Por último, el rapero también habla en el vídeo de arriba sobre la libertad de expresión y aunque afirma que nadie debería ir a al cárcel por unas letras no se muestra de acuerdo con la actitud de Valtonyc y Pablo Hasel. "Injusticia es que se vaya toda la ciudad a manifestarse por un rapero, ¿cuánta gente ha entrado presa por la cara en mi barrio?", afirma el rapero, que insiste en que ellos sabían que era ilegal lo que hacían: "¿Por qué quieres llegar a juicio y creerte el salvador del mundo?".