La confesión de María Jesús Montero sobre su juventud en comunidad: "Éramos cristianos, de izquierdas y un poco hippies"

María Jesús Montero se sinceró sobre múltiples temas en una entrevista con Jordi Évole: desde el caso Koldo hasta Felipe González y su propia familia. La ministra de Hacienda, a quien Évole define como "la política con más poder en España", también compartió detalles íntimos de su juventud, como el momento en que se emancipó.

"Me fui muy joven de casa, en torno a los 20 años, antes de terminar la carrera", relató Montero, que reveló que se marchó a vivir con su grupo de amigos a una comunidad cristiana. "Nos fuimos a un piso, vivíamos juntos, cada uno estudiaba su carrera y aportábamos lo que nos daban nuestros padres", explicó. Aquella casa, recuerda, era "una casa abierta": aunque vivían seis personas de forma estable, en ocasiones podían juntarse hasta 25.

Montero guarda un recuerdo entrañable de aquella etapa: "La repetiría siempre. Éramos cristianos, de izquierdas y un poco hippies". Cuando Évole le lanza una mirada cómplice preguntando si fumaban, ella responde: "Algunos del grupo sí, pero yo particularmente no".

De esa etapa conserva amistades muy especiales: "Conservo a mis amigas de entonces. Son mis amigas del alma".

La ministra también compartió otra faceta poco conocida: durante un tiempo fue monitora de campamentos, incluso cuando ya ejercía como directora de hospital. "Cuando estaba escondida jugando me preguntaba qué dirían mis compañeros del hospital si me vieran", rememora divertida. "Luego mi madre me reñía muchísimo porque decía que tenía que poner la lavadora cuatro veces para quitar tanta porquería", añade con ternura. Lo hacía, asegura, porque le encanta trabajar con jóvenes: "Iba de campamentos con chicos de las 3.000 viviendas, con realidades totalmente distintas a las que vivía en mi día a día", destaca.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Lo de Évole de marzo de 2025.

