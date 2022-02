"Yo, sinceramente, no te conocía", confiesa Jordi Évole a Morad, al que afirma que ha conocido a través de su hijo y los amigos y amigas de su hijo. "¿Qué tienes?", le pregunta directamente el periodista a Morad, que reconoce que al final y al cabo no hace "nada" por ser quien es. "También cuido un poco no perder quién soy", destaca el rapero, que sacó su primera canción hace tan solo tres años.

En tres años Morad se ha convertido en un fenómeno no solo a nivel español, sino internacional. "En la vida había soñado ser cantante. Fue de un día para otro", reconoce el rapero, que confiesa cómo fueron sus inicios hasta llegar a ser un rapero exitoso. Incluso, confiesa que en esa época paró de cantar porque un amigo suyo entró en la cárcel. Descubre su historia completa sobre sus inicios en el vídeo de arriba.

Morad sorprende a Jordi Évole al desvelar el dinero que gana

¿Cómo funciona el éxito de Morad sin tener ningún disco? El rapero desvela a Jordi Évole en este vídeo cómo ha conseguido cobrar más que un futbolista de Primera División en un año.