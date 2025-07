Jordi Évole, tras entrevistar a Ricky Rubio: "Deberíamos relativizar el éxito y el fracaso en el mundo del deporte"

En la preparación del Mundial de baloncesto de 2023, Ricky Rubio dijo basta. Abandonó la Selección Española para cuidar su salud mental y ha confesado a Jordi Évole que pensó en "no seguir con la vida" durante esos días.

"Una de las noches que estaba en el hotel dije que no quería seguir. No solo con el baloncesto, sino con la vida. Puedo entender a mucha gente que dice que no puede seguir. Hay un momento donde todo te pesa tanto. Cuando yo en el Mundial digo que paro, parece que me muero y que mi vida no tiene sentido", explica el jugador durante la entrevista.

Tras escuchar estas palabras, Jordi Évole, en Al Rojo Vivo, ha lanzado una reflexión acerca de la presión a la que se somete a los deportistas: "Nunca te transmitió eso (estar tan mal). En la primera etapa en la Penya, en el Barça, en la NBA, me resultaba casi inexplicable lo que él verbalizaba. Me recordó a Andrés Iniesta, que también en el momento de más éxito de su carrera tuvo un bajonazo a nivel mental".

"Deberíamos, como sociedad, plantearnos hasta donde exigimos a estos chavales. Deberíamos relativizar el éxito y el fracaso en el mundo del deporte. Sé que cuesta mucho, pero nos iría muy bien que pensáramos en las personas que hay detrás", concluye.