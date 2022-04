Jordi Évole entrevista al empresario milmillonario José Elías, quien ha pasado en un año de ser un auténtico desconocido entre las élites empresariales a hacerse un hueco entre los grandes apellidos financieros de España. No pertenece a ninguna dinastía familiar, ni se mezcla con las élites, pero recientemente se ha colado en el número 30 de la lista Forbes, con un patrimonio cercano a los 900 millones de euros, situándose por encima de Julio Iglesias o la Baronesa Thyssen.

"A mí lo que más me gustó es estar por encima de Julio Iglesias", bromea Elías explicando cómo se siente al ser el número 30 de los más ricos de España. Sin embargo, precisa que en la lista aseguran que está en un puesto superior a la baronesa Thyssen y que eso no es así: "Tiene muchos activos intangibles". En este vídeo, el milmillonario desvela cuánto dinero tiene en el banco y las empresas y bienes en las que tiene repartido el resto de su capital.

Elías responde a quienes asocian las grandes fortunas españolas, como la suya o la de Amancio Ortega, a fraudes o negocios turbios: "En este país, cuando algo va bien, o eres narcotraficante o trata de blancas", afirma José Elías al respecto y añade que no es su caso: "Lamentablemente, no les puedo dar ese placer". A continuación, responde a este tipo de acusaciones.

Su nombre empezó a aparecer en los medios hace poco más de un año, cuando se convirtió en uno de los principales avalistas de Joan Laporta en su vuelta a la presidencia del F.C. Barcelona. "Cuando llegué a lo del aval, les tuve que decir que era el de Glovo para entrar y que no me preguntaran", recuerda, a lo que añade que esta era una de las ventajas de que nadie le conociera.

En la actualidad, la exposición mediática a la que está sometido desde que es avalista de Fútbol Club Barcelona le ha hecho repensar aquella decisión: "Si lo hubiera sabido, no me hubiera puesto". En este vídeo, puedes escuchar cómo ha cambiado su vida desde que empezó su relación con Laporta y las conclusiones que ha sacado al respecto.

¿Pero quién es José Elías Navarro? Jordi Évole ha pasado tres días con el milmillonario Elías, de 46 años, compartiendo tiempo con él en su mansión, viajando en alguno de sus helicópteros y visitando sus empresas. Aunque ahora está en la lista Forbes, el empresario proviene de un origen humilde, por lo que Évole no duda en preguntarle qué le ha sorprendido de los círculos sociales de los ricos.

"Es que yo creo que para entrar tienes que vivir con ellos y yo sigo viviendo con mis amigos", explica José Elías, aunque cuenta alguno de los encuentros que ha tenido en el vídeo. "He conocido gente increíble. Una es Florentino Pérez que tiene un sentido del humor y un sentido común increíble", afirma Elías sobre una de estas reuniones.

Por otro lado, el milmillonario habla de su principal negocio: las energías renovables. Elías advierte de por qué "el problema de la energía nos debería preocupar a todos": "La energía es una de las cosas que más directamente se transfiere a la vida de las personas: en el transporte, en el bar, en la chuleta que compras en la carnicería...", explica José Elías sobre el mercado de la energía y sus preocupaciones. En el vídeo, puedes escuchar la reflexión completa del empresario sobre el panorama económico y social actual.

Évole descubre que Elías no es un empresario (ni un rico) al uso, ya que no tiene oficina, ni secretaria, ni una gran estructura directiva. A Elías le gusta gestionarlo todo él.

En el programa, aparece la faceta más frívola de los ricos, como pilotar un helicóptero, tener un Ferrari o un piano de cola que toca solo. De hecho, el empresario reconoce que cambia de Ferrari cada año: "Lo voy cambiando, yo nunca me compro un Ferrari nuevo. Voy al kilómetro cero del Ferrari", detalla y asegura que lo hace porque tienen "estudiada la curva de depreciación". En el vídeo inferior a estas líneas puedes ver en lo que se gasta el dinero José Elías y de qué manera lo hace.

Sin embargo, en el programa también aparece la parte más profunda de Elías, como sus conocimientos del mercado bursátil o, sobre todo, el sector energético, ahora especialmente afectado por la guerra de Ucrania y sus consecuencias sobre el precio de la luz.

En este vídeo, José Elías explica a Évole por qué pagamos la electricidad tan cara. El empresario hace un símil con un vaso que representa la demanda. "Tú vas poniendo tecnologías y vas metiendo energías hasta cubrir la totalidad de la demanda. Aquí pones la fotovoltaica que es la más barata", comienza la explicación del empresario.

En este sentido, cree que con Putin y el precio de la energía "ha habido falta de previsión". "Esto se veía venir. Estás dejando a un tío que está como un p*** regadera y que te tiene por los huevos pillados. Estás dependiendo de él (Putin) en un 66%, ¿qué me estás contando? ¿No ves que el tío se puede volver loco y darle al botón?", reflexiona el empresario en este vídeo.

Pero, ¿le corta la luz José Elías a un trabajador de clase humilde que no puede pagar el contrato con su empresa de energía? "Un tío que viene de un barrio como el Santo Cristo en Badalona, donde seguramente hay gente que no puede pagar la luz y, seguramente te has encontrado momentos en los que le han podido cortar la luz a tu familia, ¿cómo es ser el ejecutor ahora de eso?", pregunta el periodista al empresario, quien afirma que "la ley es suficientemente laxa para que esas situaciones no pasen".

Así, destaca que si es un caso extremo tienen un gabinete de crisis. En definitiva, Elías insiste en que esa persona no se queda sin luz porque, en ese caso, su empresa termina su contrato y se lo manda a la compañías de último recurso. Puedes ver la explicación completa en este vídeo, donde Jordi Évole también le recuerda que las compañías de último recurso pueden cortar la luz a esa persona, por lo que, finalmente, terminaría sin suministro.

Además, el milmillonario critica la falta de industria y el pensamiento empresarial de España: "Hay un problema cuando el 70% quiere trabajar para otros". "Cuando ves en lo que se está convirtiendo el panorama empresarial desde arriba en España, te das cuenta de que no vamos bien", explica José Elías, a lo que añade: "No se ve industria. Al final lo que se traduce es gente que se dedica a los servicios. Tendría que haber un balance entre servicios y la industrialización", asegura.

En otro momento del programa, el milmillonario relata a Jordi Évole algunas de las cosas que le preocupan, entre las que destaca la crisis económica. "Me preocupa la hipoteca de la gente, con una inflación de un 10 que no se ha visto nunca en Europa, cómo van a acabar las hipotecas de la gente cuando suban tipos", asegura Elías que esta es una de las cuestiones que más le preocupan.

"¿Vamos a volver al 2008 cuando la gente no podía pagar las hipotecas?", se lamenta. En, este vídeo puedes ver los pronósticos del empresario José Elías sobre el panorama económico español.