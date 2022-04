"Estás en un sector muy sensible como es el de la energía", reflexiona Jordi Évole con José Elías, dueño de una empresa de energías renovables. Y es que hay gente que paga la factura de la luz a la empresa de este empresario convertido en el español número 30 más rico según la lista Forbes. "Un tío que viene de un barrio como el Santo Cristo en Badalona, donde seguramente hay gente que no puede pagar la luz y, seguramente te has encontrado momentos en los que le han podido cortar la luz a tu familia, ¿cómo es ser el ejecutor ahora de eso?", pregunta el periodista a José Elías.

El empresario explica que "hay unas compañías que se llaman de último recurso como Endesa o Iberdrola que es la que tiene obligación de mantener esos suministros con unas garantías". Además, José Elías afirma que "la ley es suficientemente laxa para que esas situaciones no pasan" y destaca que si es un caso extremo tienen un gabinete de crisis. En definitiva, Elías insiste en que esa persona no se queda sin luz porque su empresa termina su contrato y se lo mandan a la compañías de último recurso. Puedes ver la explicación completa en el vídeo principal de esta noticia, donde Jordi Évole también le recuerda que las compañías de último recurso pueden cortar la luz a esa persona, por lo que, finalmente, terminaría sin suministro.

¿Por qué pagamos la electricidad tan cara? José Elías lo explica

José Elías explica a Jordi Évole en este vídeo cómo se calcula el precio de la electricidad. Para ello, el rico empresario hace un símil con un vaso que representa la demanda.