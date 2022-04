En Lo de Évole acude como entrevistado el empresario José Elías, recientemente incluido en la lista Forbes de los 100 españoles más ricos del 2021, en el puesto número 30. El milmillonario le relata a Jordi Évole algunas de las cosas que le preocupan, entre ellas destaca la crisis económica.

"Me preocupa la hipoteca de la gente, con una inflación de un 10 que no se ha visto nunca en Europa, cómo van a acabar las hipotecas de la gente cuando suban tipos", asegura Elías que esta es una de las cuestiones que más le preocupan. "¿Vamos a volver al 2008 cuando la gente no podía pagar las hipotecas?", se lamenta. En el vídeo superior a estas líneas puedes ver los pronósticos de José Elías sobre el panorama económico español.

¿Cuánto dinero tiene José Elías y dónde está?

José Elías explica en este vídeo las empresas que tiene y en qué consiste su trabajo. Además, el 30º español más rico alucina a Évole al desvelar por cuánto dinero compró al empresa de congelados La Sirena.