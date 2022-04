El empresario José Elías ha sido nombrado el 30º en la lista Forbes de los 100 españoles más ricos del 2021, pero este hecho no es el que le ha ocasionado más quebraderos de cabeza. Meter el pie en el mundo del fútbol, avalando a Laporta, le hizo perder el anonimato.

"Cuando llegué a lo del aval, les tuve que decir que era el de Glovo para entrar y que no me preguntaran", explica que esta era una de las ventajas de que nadie le conociera. La exposición mediática a la que está sometido desde que es avalista de Fútbol Club Barcelona le ha hecho repensar aquella decisión: "Si lo hubiera sabido, no me hubiera puesto". En el vídeo superior puedes escuchar cómo ha cambiado su vida desde que empezó su relación con Laporta y las conclusiones que ha sacado al respecto.

¿Cuánto dinero tiene José Elías y dónde está?

José Elías explica en este vídeo las empresas que tiene y en qué consiste su trabajo. Además, el 30º español más rico alucina a Évole al desvelar por cuánto dinero compró al empresa de congelados La Sirena.