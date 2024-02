La política, las relaciones personales, la familia o el mundo del cine han sido algunos de los temas que han ocupado gran parte de la conversación entre Jordi Évole y Ana Belén en Lo de Évole. El periodista ha podido conocer a la artista profundamente, e incluso ha tenido tiempo para disfrutar con ella en un karaoke, una de las pasiones que comparten.

Ana Belén se ha confesado, entre otras muchas cuestiones, sobre la importante responsabilidad que, desde muy pequeña, la acompaña. El motivo no es otro que la juventud con la que comenzó a trabajar en el mundo del espectáculo. Desde los 13 años, Ana Belén ya acudía a cantar a la radio antes de irse al colegio, y pronto comenzaron a lloverle los contratos como 'niña prodigio'.

Sin embargo, fue su primer fracaso el que permitió que encontrara su sitio. "Yo empecé con unas espectativas que no funcionaron, por suerte. A los 13 me ofrecen el primer contrato porque me habían escuchado en la radio. Es lo que hacían las productoras, me ofrecieron un contrato por cuatro años para cuatro películas", ha confesado la artista, que solo grabó la primera porque fue un fracaso. Algo que no ha extrañado a Jordi Évole: "A ver, parece que iban a por ti. La peli era un pestiño de cuidado", ha aseverado el periodista.

Asegura que fue precisamente su primera mala experiencia cinematográfica la que le llevó a adentrarse en el teatro: "Allí había gente maravillosa y uno de ellos era Miguel Narros , que tenía una escuela de teatro", ha confesado la actriz en referencia al rodaje de su primera película cuando solo tenía 14 años. Así, asegura que en caso de no haberse metido en el mundo del teatro hubiera acabado siendo secretaria: "Yo estudié Secretaría", ha confesado.

"Fue el teatro, los 'rojos' del teatro"

Ana Belén también ha confesado de dónde le viene el carácter político que ha marcado toda su trayectoria artística y que la caracteriza. Y no, a pesar de que su familia 'perdió la Guerra', no procede de allí. "Fue el teatro, los rojos del teatro", ha bromeado ante Jordi Évole.

"Lo perdimos todo, y con muchas deudas"

"Recuerdo un disco que se tituló 'Como una novia'. No lo pasé muy bien. Habíamos tenido muchos problemas económicos con la productora", ha explicado. Así, ha comenzado a narrar cómo los fracasos de la productora repercutieron en su vida personal: "Una productora no vive del éxito de una película, hace más películas. Fue una época jodida. Todo lo que ganamos lo perdimos, y con deudas, muchas deudas", ha añadido.

Una mala racha que incluso le afectó a nivel de pareja: "No podíamos echarnos nada en cara, pero fue un momento que yo no sabía cómo saldríamos" .

Su primer encuentro con Víctor Manuel

Ana Belén también ha narrado al periodista cómo fue la primera vez que vio a Víctor Manuel. El cantante se encontraba de gira por Galicia con Julio Iglesias, y Ana Belén les conoció de forma simultánea. Asegura que desde entonces, ya sintió algo. Tanto fue así que incluso les preguntó qué iban a hacer más tarde. "Pero él no me hacía ni caso, estaba a otra", ha espetado.

"¿Le harías esa pregunta a Víctor?"

Ana Belén también ha contado en Lo de Évole cómo ha tenido que hacer frente a comentarios y preguntas machistas en diversas entrevistas por grabar escenas de amor en el cine. "Me preguntaban que qué pensaba Víctor", ha explicado ante el periodista. Así, ha asegurado que siempre respondía tajante: "¿Le harías esa pregunta a Víctor?" Entonces, ¿por qué coño me la haces a mí?", ha aseverado la artista.

"Perder a tus padres es terrible"

La familia ha sido, de hecho, uno de los asuntos principales de la entrevista. La artista se ha abierto en canal sobre su unión con sus padres y ha realizado una emotiva reflexión sobre cómo cambian los papeles en la edad adulta: "Llega un momento que te conviertes en padre de tus padres... y qué importante es cerrar el círculo", ha explicado justo antes de romperse por la emoción.

"La gente del PCE dio la vida por la democracia"

La artista también ha reivindicado su lado más político. Ana Belén ha sido especialmente crítica con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su lema 'comunismo o libertad'. "¿Qué es libertad? ¿Tomarse una aceituna?", ha espetado la artista, que ha asegurado que ella prefiere Sanidad Pública de calidad.

Además, ha reivindicado el papel del Partido Comunista durante la Transición. "¿Qué mal ha hecho el comunismo en este país?", se ha preguntado la artista, que ha asegurado que "el PCE dio la vida por la democracia" y ha recordado que tuvo un papel fundamental en el 1978. Así, ha asegurado que ahora vivimos en una España mucho más divida que la de aquel entonces. Aún así, ha confesado, ella siempre tuvo una línea muy crítica dentro de la formación. Tanto que incluso llegaron a ponerle un apodo por ello.

"Me arrinconó contra la pared y me besó"

"Me pasó. Fuera de rodaje. Con un director. Yendo por la calle, de noche, en la calle. Me arrinconó contra la pared y me besó. Dije '¿cómo?', pero sin haber habido insinuación antes... desagradable": así ha contado Ana Belén a Jordi Évole cómo ella misma también sufrió todo lo que se denunció en el 'Me too'.