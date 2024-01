Jordi Évole pregunta a C. Tangana sobre su polémica a raíz de cantar 'Un veneno' en Operación Triunfo. Para el artista, fue algo "buscado" por el programa. "Me habían pedido muchas veces que fuera, pero yo dije que hacía música y me iba, porque no estoy de acuerdo con lo que significa el programa", reconoce.

Para el cantante, alguien que se apunta a un formato como ese, va en busca de la fama: "Se llama 'Operación Triunfo', no 'Operación Cante' ni 'Operación Música', por lo que creo que va sobre tener éxito, y no sobre la música, el arte o el artista". "Eso no quiere decir que luego David Bisbal sea un artista como la copa de un pino, pero el formato del programa...", apostilla.