Jordi Évole y C. Tangana comparten una cena cuando uno de los complementos del artista llama la atención del presentador: un anillo lleno de referencias a la ciudad de Madrid. "Lo hicimos cuando terminamos 'El madrileño'", explica el cantante, que detalla que la alhaja cuesta "un poco más" de 600 euros.

El cantante, no obstante, afirma que no se considera ostentoso. "En mi vida privada no lo soy. Yo no tengo ni un coche, ni un piso, no tengo nada. Yo no tengo bienes materiales", asegura. "Mi vieja me va a matar, quiere que me compre un piso mañana", confiesa. "Yo no me he comprado nada, no tengo nada de valor", insiste Pucho, que asegura que gestiona su patrimonio no gastándolo "y de repente haciendo una película".

¿Y qué pasa con la ropa? "No compro mucha ropa y no tengo un armario gigante", sostiene el artista, que no obstante confiesa que "alguna vez" se ha "dado un lujo", como la primera vez que fue a 'El Hormiguero", cuando se gastó "más de 2.000 pavos" en Prada.