"Sigo mirando el lado derecho de las cartas de los restaurantes": la confesión del milmillonario José Elías sobre su "mentalidad de pobre"

"Cuando voy a alguna discoteca y veo que alguien gasta 500 euros en una botella, me parece un despropósito. Mi mentalidad de pobre no me lo permite", expresó el milmillonario José Elías en Lo de Évole.