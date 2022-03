En un momento de la entrevista de Jordi Évole a Rosa López ambos hablan sobre los nervios de los artistas a la hora de afrontar sus actuaciones. Jordi Évole explica que se ha encontrado con "artistas consagradísimos" a los que ha visto "fatal antes de actuar", como Miguel Ríos.

Además, el presentador de Lo de Évole desvela que Joaquín Sabina le dijo que "antes de los grandes conciertos, cuando está en Buenos Aires, Madrid o Barcelona, vomita".

Algo que no sorprende a Rosa porque, según explica en este vídeo, eso les ha "pasado a todos". "Yo me pongo muy nerviosa y hablo con todo el mundo. Necesito agarrarme a lo que conozco, a lo familiar. En ese momento, todo lo que sobresale me genera incomodidad", confiesa la cantante.

La importancia de la salud mental

La artista dejó de recurrir al psicólogo antes de la pandemia, pensando que "controlaba un poco más", pero ahora se ha dado cuenta de que no es así. "Creo que debería volver a ir al psicólogo", le confiesa a Jordi Évole durante la entrevista en laSexta.