Durante su entrevista en Lo de Évole, Ana Belén recordó cómo conoció al que sería su compañero artístico y de vida, Víctor Manuel, al que vio por primera vez junto al cantante Julio Iglesias, cuando ambos estaban haciendo una gira por Galicia. "La primera vez que nos vimos, fue a ellos dos juntos", recordaba la artista, que detallaba que les presentó una actriz de su compañía: "Recuerdo que Víctor me dio un beso y Julio me besó la mano", precisaba.

"En ese momento dije 'uy'", confesaba la cantante y actriz, que señalaba que, de hecho, le preguntó qué harían después del concierto y se vieron más tarde en una discoteca de A Coruña. Sin embargo, asegura, en un primer momento él no le hizo "ni caso". "A mí me costó, me lo peleé, eh", aseguraba. Puedes escuchar su relato en el vídeo.