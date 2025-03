La rebeldía de La Mala Rodríguez en su adolescencia: "Mi madre no podía conmigo, yo he roto una puerta a patadas"

La artista, en Lo de Évole, ha revelado que no ha sido una muy buena adolescente en ese momento de su vida. "No soy como las mujeres de mi edad. He tenido otra educación. Otra vivencia", cuenta La Mala.

La Mala Rodríguez ha hablado de su adolescencia con Jordi Évole. Una en la que, como expresa, no tuvo una figura de autoridad y en la que ella misma se autodefine como "una no muy buena adolescente". "Mi madre no podía conmigo, he roto una puerta a patadas. De ella castigarme y yo reventar la puerta", afirma.

"Me ha criado una chavalita, sabes. No soy como las mujeres de mi edad. He tenido otra educación, otra vivencia. Otra adolescencia", prosigue sobre esa época de su vida.

Lo que más recuerda es una cosa: "No quería quedarme embarazada, bajo ningún concepto. No quería novio, y quería centrarme en mí. En mi barrio había ya alguna preñada, qué pereza. Yo quiero hacer cosas".

"Lo logré, pero luego hubo algunos patinazos. No he podido evitar involucrarme en relaciones que a lo mejor no eran sanas. Por cosas que me han pasado. A pesar de no querer, coño, al final vives esa situación", concluye.