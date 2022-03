Felipe González recuerda en 'Lo de Évole' los últimos años de su Gobierno en España. "Pérez Rubalcaba decía que en España enterramos muy bien. Pero eso ocurre cuando te entierran, cuando alguien teme que vuelvas, el acoso no termina", explica González.

Además, el expresidente del Gobierno de España asegura que intentaron destruir su "honorabilidad como ser humano" sobre todo cuando salió del Gobierno. "Hubo una persona que me pidió ver para decirme, me iban a hacer la vida imposible durante muchos años intentando convencer a la gente de que eres un millonario y te has aprovechado", detalla Felipe González. Puedes ver la declaración completa en el vídeo superior de la noticia.

"Movilizaron hasta el servicio de inteligencia para intentar encontrar mis propiedades en México, en Venezuela, en República Dominicana, y cuando llegaron a la conclusión de que no había nada que buscar, después de un año y pico de investigación, quien hacia el encargo dijo 'pues si no encuentra nada, se lo inventa'", se defiende Felipe González sobre acusaciones que se han hecho sobre él.