La preocupación de Alejandro Sanz por culpa de quienes gobiernan el mundo: "Este tío se levanta un día con la pierna izquierda..."

Jordi Évole acompaña a Alejandro Sanz en su gira en el último programa de Lo de Évole de la temporada. Entre concierto y concierto, el cantante reflexiona acerca de cómo está el mundo y confiesa que está preocupado.

Alejandro Sanz es el invitado del último programa de la temporada de Lo de Évole. Jordi Évole acompaña al cantante, que se encuentra de gira fuera de nuestras fronteras, en este viaje físico y emocional que supone peregrinar de ciudad en ciudad.

Entre concierto y concierto, el artista se sincera sobre aspectos íntimos de su vida y de su carrera y, además, reflexiona acerca de la situación política mundial. "Creo que hay un discurso muy agresivo en general", comenta Jordi. Alejandro no tarda en compartir su preocupación: "Yo me despierto todas las mañanas y digo: 'Coño, la civilización sigue aquí, qué bien", comenta con tristeza.

"Piénsalo bien y date cuenta de en manos de quién está el mundo", le pide al periodista. "Es un tío que un día se levanta con la pierna izquierda... y nos mandan al carajo", señala con inquietud.

Este domingo, en Lo de Évole, Alejandro Sanz. A partir de las 21:30 h en laSexta.

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