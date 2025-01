El "pesar crónico" de Juan y Medio por no haber tenido hijos: "He conseguido una serie de cosas en la vida, pero otras se han quedado atrás"

"Tengo un pesar crónico. Me acompaña, va conmigo. Me hubiese gustado 'carne de mi carne puesta en pie' y sueño con que sucede algún día", reconoce Juan y Medio ante Jordi Évole.

Tras conversar acerca de las relaciones y del compromiso, Jordi Évole tiene una pregunta que hacerle a Juan y Medio. "¿Tienes un pesar por no haber tenido un hijo o una hija?". El presentador andaluz responde con amargura. "Sí. Lo tengo y me acompaña. Va conmigo. Es crónico. Me hubiese gustado, como decía el escritor mexicano Fuentes, 'carne de mi carne puesta en pie'", afirma.

Aún sueña con convertirse en padre algún día, aunque no sabe cuándo, cómo ni con quién. "Lo deseo y me gustaría que pasara", se sincera. "Cada día que pasa es más difícil, pero pienso en ese niño y me hace pensar que es verdad que he conseguido una serie de cosas en mi vida, pero otras han quedado atrás, y eso me lastra".

Son muchos los miedos que le acechan cuando piensa en la paternidad, pero aún así, tiene pensados los nombres que les pondría a sus hipotéticos hijos. "Si es niño, el nombre de mi padre, mi abuelo y el mío: Juan. Si es niña, María", responde a la pregunta de Jordi Évole.