Ignatius Farray nunca ha dudado a la hora de hacer comedia con su vida personal, ni siquiera en sus momentos más duros. Así, el cómico habló abiertamente en la radio de que se encontraba en tratamiento con ansiolíticos, bajo cuyo efecto siguió apareciendo en 'La Vida Moderna'.

"La gente me lo decía, '¿cómo te expusiste a este momento?', porque obviamente se me notaba, se me notaba que tenía la cabeza un poco ida", recuerda el cómico en Lo de Évole, donde cuenta que habló con sus compañeros, David Broncano y Quequé, para pedirles seguir apareciendo en el programa a pesar de ello.

"Estaba en tratamiento y estaba tomando ansiolíticos y me estaban afectando bastante", señala Ignatius, que agrega: "Claro, no es el momento de exponerte ante una cámara, y yo les pedí por favor que yo quería afrontar eso y vivirlo". "Al fin y al cabo te muestras con vulnerabilidad e intentas normalizar eso", resume el humorista, que reflexiona: "Parece pervertido, parece perverso, parece retorcido, pero la comedia muchas veces se abre paso en cualquier espacio".

En el vídeo que ilustra estas líneas, puedes escuchar cómo Ignatius cuenta a Jordi Évole sus problemas de salud mental y alcoholismo.