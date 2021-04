La entrevista de Jordi Évole a Miguel Bosé vivirá su segunda parte este domingo en laSexta. A partir de las 21:25 horas, el artista expondrá sus argumentos negacionistas, una postura que Bosé afirma llevar "con la cabeza bien alta".

"Estoy muy informado. Este tema que sale de un cartel de multimillonarios psicópatas llamado foro de Davos, van a caer todos uno detrás de otro", defiende Bosé junto a Évole.

Niega que vaya a recibir la vacuna contra el COVID-19 porque cree que "no es la solución" y se pregunta "dónde está el virus". "La verdad no se sabe, o no se ha querido saber, porque hay un plan urdido para que no se sepa", insiste Bosé.

Estos pequeños avances que hemos podido ver de la segunda parte de la entrevista de Jordi Évole a Miguel Bosé, con afirmaciones negacionistas, ya han sido desmentidas por expertos y autoridades sanitarias en la materia. La divulgadora científica Rocío Vidal, 'La gata de Schrödinger', ha analizado estas declaraciones en laSexta Noche y en Más Vale Tarde.

"No me sorprende. De hecho, es sorprendente que se autodenomine negacionista, ellos normalmente no asocian esta palabra", explica.