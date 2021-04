Rocío Vidal ('La gata de Schrödinger') ha expresado en la Sexta Noche que no le sorprenden las declaraciones que ha escuchado de Miguel Bosé, ya que "como él mismo ha dicho, compra todo el argumentario negacionista". "De hecho, lo sorprendente es que se autodenomine como tal porque ellos no asocian esa palabra de 'negacionismo'", ha manifestado.

En este sentido, la divulgadora científica ha dicho que no le han llamado la atención las declaraciones del cantante sobre la vacuna: "Si no cree en el virus, ¿cómo va a creer que es necesaria una vacuna?". "Te has metido de todo, no pasa nada, pero a ver qué lleva la vacuna y qué nos quieren meter con ella", ha señalado.

Además, Vidal ha expresado que es importante "relativizar" en lo referente al miedo a la vacuna de algunos ciudadanos, porque "día a día consumismos cosas que conllevan muchísimos más riesgos de lo que ahora mismo se sabe con la vacuna, como la comida basura, el alcohol, fumar, o tomamos ibuprofenos como si fueran caramelos cuando nos duele un poco la cabeza".