Rosa López es una de las artistas más queridas de España por su naturalidad y su gran corazón, como deja claro durante su entrevista con Jordi Évole en la que muestra su lado más personal.

Enseñando varios de sus tatuajes, la cantante explica que para ella la familia es fundamental y por eso tiene esta palabra tatuada en su brazo: "Para mí la familia es lo más importante de la vida".

En este sentido, Rosa López recuerda que tuvo que "trabajar el desapego a la fuerza de ir a su psicóloga, María Jesús" y desvela que ella ya se ha convertido "en una amiga".

No obstante, apunta que, tras un tiempo prolongado sin ir, ahora "debería volver". "En estos años he controlado un poco más, creo que me lo hago yo, igual que me maquillo", destaca.

Este domingo laSexta seguirá muy de cerca la última hora de las elecciones gallegas con todos los resultados y datos en el especial Al Rojo Vivo: Objetivo Galicia presentado por Antonio García Ferreras. Lo de Évole regresará la próxima semana y hasta entonces desde laSexta.com hemos recuperado algunos de los mejores momentos del programa.