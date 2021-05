El exnazi habla sobre la investigación que llevó a cabo el CNI sobre él y cómo llegaron a proponerle para expulsarle del Ejército al descubrir su ideología. Algo, que finalmente no sucedió. "A mí el CNI me llevaba tiempo vigilando y llegó la orden de expulsarme del Ejército. Y yo estuve en un proceso muy largo, muy duro de defenderme con uñas y dientes como podía para que no me echasen por nazi", afirma el neonazi arrepentido, que explica a Jordi Évole cómo consiguió que no le echaran.

Además, el joven critica que tras conseguir que no le echaran le "amargaron la existencia": "Me infravaloraban constantemente, me echaron de misiones... ahí sí que estuve a punto de irme de las Fuerzas Armadas". "Das una imagen de, 'Ay, pobrecito el nazi maltratado en el Ejército', señala Évole, que le responde tajante: "Yo, como ciudadano, me siento orgulloso de que el Ejército te tratase así". Eso sí, el periodista también confiesa que algo no le cuadra: "Tú dices que el Ejército es tan duro con los nazis con la realidad de que tú continuaste en el Ejército. De hecho, continúas todavía. Hoy ya fuera de la ideología nazi".

"A mí me sigue sorprendiendo que tú pudieses mantenerte tanto tiempo en el Ejército, teniendo en cuenta todo lo que nos cuentas y teniendo en cuenta la implicación que tú tenías con el mundo nazi. Me puede dar la sensación incluso de que se miró hacia otro lado", insiste Évole ante las explicaciones del exnazi. Puedes ver el momento al completo en el vídeo principal de esta noticia.