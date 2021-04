Jordi Évole pregunta a Miguel Bosé qué ha sentido tras la gran cantidad de críticas que ha recibido tras sus polémicas palabras sobre la pandemia del coronavirus. "Soy negacionista", insiste el cantante, que afirma que es una posición que lleva "con la cabeza bien alta". Pero, ¿qué ha pensado cuando ha visto los memes que se han generado a partir de su figura en España?, ¿cómo lo ha vivido?

"Vamos a llamar a las cosas por su nombre", afirma Miguel Bosé, que insiste en que "no fue un ataque normal" sino "un bullying en el cual no hubo diálogo ni un debate": "Si coges los 'timelines' de las redes sociales, no hay nada más que, a partir del momento, insultos, denigraciones, mofas, puestas en ridículo... jamás verás una opinión". "Esos troles, esos mercenarios asalariados, hoy están contra mí, mañana contra otra cosa", destaca Bosé, que afirma que son "unos cobardes sin cara" que "se ven añadiendo como la hienas, mordiendo el culo al león para quitarle la carroña". Puedes ver su reflexión sobre las críticas en el vídeo principal de esta noticia.