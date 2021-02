"Hay unas imágenes que se utilizan habitualmente para, precisamente, vincularle a usted con casos de corrupción que quiero ver para que usted me diga qué hay en esas imágenes", explica Jordi Évole a José María Aznar al enseñarle un vídeo.

Concretamente, se trata de las imágenes de la entrada en El Escorial, en la boda de su hija, donde se veía al señor Correa, al conocido como El Bigotes, también se veía saliendo al señor Bárcenas. "¿Se siente satisfecho de cómo le salió esa boda?", pregunta Évole al ex presidente, que confiesa que está "asombrado" de que "20 años después de celebrarse se siga hablando de ello".

"Cuando usted ve ahí al señor Francisco Correa o al Bigotes, ¿qué piensa?", insiste Évole a Aznar, a quién le pregunta si les conocía. El ex presidente es tajante: "No, de nada". Unas palabras que sorprenden a Évole, quien responde con otra pregunta: ¿qué venían de parte del novio? Así comienzan un tenso debate en el que, incluso, el ex presidente del Gobierno comete un lapsus al afirmar que no ha sido presidente del Gobierno.