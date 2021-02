Además del escrito de Bárcenas, actualmente, el juez Pedraz investiga 23 adjudicaciones sospechosas de cinco ministerios del Gobierno de Jose María Aznar a cambio de financiar esa caja B. ¿Le consta al ex presidente del Gobierno alguna adjudicación que está investigando el señor Pedraz?

"He leído sobre eso", señala Aznar, que afirma que a él "no le consta" ninguna de estas adjudicaciones. "No tengo ni la más remota idea, pero si la quieren investigar, que las investiguen", afirma el ex presidente, que insiste en que, por su parte, no tiene "ningún problema": "Cuidado, cuidado, porque yo sería muy, muy prudente en esas cosas, ,pero estoy absolutamente convencido de que cualquier investigación que se haga en ese terreno, dará un resultado absolutamente negativo".

Por su parte, Jordi Évole le confiesa que le "sorprende que, si pasaba algo en el Partido Popular, con el poder que tenía Aznar en aquel momento en el PP y en el Gobierno, no se enterase". "Yo no tenía esa responsabilidad en el Partido Popular, yo tenía la responsabilidad de ganar las elecciones y ser presidente del Gobierno", responde Aznar, que relaciona este hecho con el equipo de Évole:

"Yo tenía mucho poder y usted tiene mucho poder aquí. ¿Sabe lo que hacen todos los que trabajan en este programa". "Sí, si usted quiere hacer esa comparación, bien, pero la diferencia es que aquí no se está jugando dinero público", sentencia tajante Évole durante el tenso momento que puedes ver al completo en el vídeo principal de esta noticia.