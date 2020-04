Durante la entrevista, Jordi Évole pregunta a Sabina por cómo está viviendo la crisis del coronavirus y qué es lo que más le duele de todo lo que está pasando en España. "A mí me duele mucho la incertidumbre de la gente más desasistida", explica el cantante que recuerda "a los que ni siquiera la familia puede enterrar con un cierto rito de amor".

"Me parece que los sanitarios lo están haciendo increíblemente bien y, aparte del aplauso de las ocho de la tarde, no sabe uno cómo agradecerles tanto", destaca Sabina, que reconoce que le duele "muchísmo que la parte que peor lo está pasando sean las personas mayores porque fueron los que salvaron a muchísimas familias de la crisis económica anterior, cuidando de los niños o dándoles la pensión para que comieran". "Ahora esta cabrona crisis se está cebando con ellos de una manera insoportable", lamenta.

Esta es la primera entrevista que Joaquín Sabina concede tras su caída en el escenario durante uno de sus conciertos el pasado 17 de febrero. Preguntado por Jordi Évole sobre lo que le ocurrió sobre el escenario antes del accidente, Sabina destaca que cree que cometió "un error".

"Serrat dice que no, que fue una cosa muy rara, pero yo llevo casi 40 años en esto y siempre antes de salir al escenario pienso que eso puede suceder y siempre estoy atento y debí cometer algún error", explica el artista, que detalla que se enrolló "en un cable": "Al siguiente paso me pegué el hostión, pero el hostión fue más fuerte de lo que pensáis".

Por su parte, Jordi Évole confiesa al cantante que, cuando se enteró de su caída, pensó que no había sido tan grave y le mandó un mensaje de broma a Joan Manuel Serrat: "Le decía, 'he visto el VAR y no es penalti', pero creo que no le hizo gracia".

Por otro lado, Joaquín Sabina recuerda a su gran amigo Luis Eduardo Aute, recientemente fallecido por coronavirus. "Era un gran amigo y además, un tipo estupendo. El tipo más artista que he conocido".

Por último, Sabina defiende a la cultura española en plena crisis del coronavirus y manda un mensaje a los políticos: "Alguien debería pensar que la cultura es uno de los valores más importantes que tenemos para exportar. Los artistas se han quedado con el culo al aire y sin saber cómo tapárselo".