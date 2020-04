Jordi Évole recuerda a Joaquín Sabina que "el mes de abril ha robado a Luis Eduardo Aute", quien, recientemente, ha fallecido con coronavirus. "Era gran amigo y, además, un tipo estupendo", destaca Sabina, quien afirma que era "el tipo más artista desde el último pelo hasta la uña del pie" que ha conocido. "Era 24 horas al día creando, era un artista químicamente puro y un amigo muy generoso", concluye.

Esta es la primera entrevista que Joaquín Sabina concede tras su caída en el escenario durante uno de sus conciertos. El músico madrileño fue ingresado el pasado 17 de febrero en el hospital Rúber Internacional tras sufrir una grave caída durante un concierto en el WiZink Center, en Madrid. Las fracturas de hombro que sufrió necesitarán rehabilitación y le han recomendado reposo.

Preguntado por Jordi Évole sobre lo que le ocurrió en el escenario antes del accidente, Sabina destaca que cree que cometió "un error". "Sé que me enrollé en un cable y que al siguiente paso me pegué el hostión. Pero el hostión fue más fuerte de lo que pensáis", explica en este vídeo el cantante, que afirma que está "con dos operaciones" y hasta tiene "titanio".

Por su parte, Jordi Évole confiesa al cantante que, cuando se enteró de su caída, pensó que no había sido tan grave y le mandó un mensaje de broma a Joan Manuel Serrat: "Le decía, 'he visto el VAR y no es penalti', pero creo que no le hizo gracia".

Por otro lado, Joaquín Sabina lamenta que, "últimamente se están muriendo muchos amigos". "La muerte me parece un crimen atroz y una injusticia. No tengo la menor intención de morirme, que se muera la muerte". Además, el cantante reflexiona sobre la crisis del coronavirus: "Es apocalíptico, uno no puede acostumbrarse a este espanto".

Por último, Sabina defiende a la cultura española en plena crisis del coronavirus y manda un mensaje a los políticos: "Alguien debería pensar que la cultura es uno de los valores más importantes que tenemos para exportar. Los artistas se han quedado con el culo al aire y sin saber cómo tapárselo".