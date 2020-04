"Estos días ha habido quien ha dicho que los titiriteros no son necesarios, ¿qué opinas tú?", pregunta Jordi Évole a Joaquín Sabina, quien afirma que echa de menos que en plena crisis del coronavirus los políticos que salen diciendo las ayudas que van a tener todos también se acuerden de la cultura.

"A nadie se la ha ocurrido decir que la cultura, los cantantes, los pintores, los cineastas... se han quedado con el culo al aire y sin saber cómo tapárselo", lamenta el artistas, que destaca que "alguien debería pensar que, aparte del turismo, uno de los valores más importantes y más serios que tiene España para exportar es la cultura": "Tenemos una cultura impresionante que ya quisieran para sí la mayoría de los países que uno conoce. Así que, por favor, bromas sobre eso no".

Esta es la primera entrevista que Joaquín Sabina concede tras su caída en el escenario durante uno de sus conciertos. El músico madrileño fue ingresado el pasado 17 de febrero en el hospital Rúber Internacional tras sufrir una grave caída durante un concierto en el WiZink Center, en Madrid.

Preguntado por Jordi Évole sobre lo que le ocurrió en el escenario antes del accidente, Sabina destaca que cree que cometió "un error". "Sé que me enrollé en un cable y que al siguiente paso me pegué el hostión. Pero el hostión fue más fuerte de lo que pensáis", explica en este vídeo el cantante, que afirma que está "con dos operaciones" y hasta tiene "titanio".

Por su parte, Jordi Évole confiesa al cantante que, cuando se enteró de su caída, pensó que no había sido tan grave y le mandó un mensaje de broma a Joan Manuel Serrat: "Le decía, 'he visto el VAR y no es penalti', pero creo que no le hizo gracia".

Por otro lado, Joaquín Sabina recuerda a su gran amigo Luis Eduardo Aute, recientemente fallecido por coronavirus. "Era un gran amigo y además, un tipo estupendo. El tipo más artista que he conocido".

Joaquín Sabina lamenta que, "últimamente se están muriendo muchos amigos". "La muerte me parece un crimen atroz y una injusticia. No tengo la menor intención de morirme, que se muera la muerte". Además, el cantante reflexiona sobre la crisis del coronavirus: "Es apocalíptico, uno no puede acostumbrarse a este espanto".