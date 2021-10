Jordi Évole pregunta a Iván Redondo por su última conversación con Pedro Sánchez antes de que dejara de ser su jefe de gabinete. El exasesor asegura que la conversación no terminó con un abrazo sino con un apretón de manos. Además, el periodista pegunta a Redondo si no le molestó que durante la rueda de prensa en la que Sánchez informó de los cambios en el Gobierno no le nombrara en sus agradecimientos como sí hizo con los ministros que se iban.

"¿Le dolió que Pedro Sánchez no dijese su nombre aquí?", pregunta Évole a Iván Redondo, que asegura que ese mismo día tuvieron "una conversación directa, sincera y muy humana". "Te soy sincero y no era un momento fácil, claramente", explica Redondo. Pero, entonces, ¿se va del Gobierno o le echan? "Me voy del Gobierno, se conocía. Hubo tres momentos donde me pude ir, pero las diferentes circunstancias no pudieron ser", afirma Redondo, que señala que, al final, hay que "saber ganar, saber perder, saber parar".

Además, el exasesor de Sánchez asegura que unos amigos que tiene en común con el presidente le intentaron convencer en una cena de que se quedara. Incluso, asegura que hubo momentos de tensión porque él tenía tomada la decisión de irse. Incluso, afirma que a finales de mayo el propio Sánchez le ofreció un Ministerio para que no se fuera. Pero Jordi Évole, destaca que gran parte de la gente con la que el equipo de Lo de Évole ha hablado para preparar esta entrevista, no corroboran su versión. Puedes ver esta conversación entre el periodista y el asesor en el vídeo de arriba.

"Esto nunca se ha contando"

¿Tuvo Pedro Sánchez celos de Iván Redondo? El exjefe de gabinete de Sánchez confiesa en este vídeo cómo es su verdadera relación: "Es algo que nunca hemos contado y nos hemos dicho él y yo".