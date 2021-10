El exjefe de gabinete de Pedro Sánchez confiesa a Jordi Évole cómo es trabajar para el presidente del Gobierno: "Cuando tú entras en la Moncloa hay como huellas que te hablan. Hay un punto en el que dices, 'no, a mí no me van a pasar', y sin embargo te van a pasar". Por ejemplo, Iván Redondo afirma que, "a veces, con independencia de que tú no tienes malas relaciones con nadie, ni tan siquiera las buscas, se construyen los marcos".

"Muchas veces se ha planteado, yo lo he leído incluso en medios, si yo tenía una enemistad con Carmen Calvo y lo único que te puedo decir de Carmen Calvo es que es de las personas de las que más he aprendido, siempre me ha respetado en mi esfera, y yo en la suya", explica Redondo que afirma que tiene "dos anécdotas muy buenas" con la exvicepresidenta: "Esto nunca se ha contado".

"Yo también tengo que deconstruir un poco lo que usted va diciendo, porque yo percibo que usted clarísimamente quería llegar aquí y uno de los mensajes que quería avanzar era que se lleva bien con Carmen Calvo", afirma Jordi Évole, que destaca a Redondo que ha pillado su estrategia: "Ha aprovechado una pregunta que no tiene nada que ver con eso".

"A usted le atribuían las decisiones más audaces del Presidente, por ejemplo, la moción de censura. ¿En algún momento cree que Pedro Sánchez tuvo celos de usted?", pregunta Jordi Évole a Iván Redondo, que confiesa la verdadera relación que tiene con Pedro Sánchez en el vídeo principal de esta noticia: "Te diré una cosa y es algo que nunca he contado y que nos hemos dicho él y yo".

"Sánchez me ofreció un Ministerio"

Iván Redondo insiste en que no le han echado del Gobierno sino que él fue quien tomó la decisión, pese a que Sánchez le pidió que se quedara, pero Jordi Évole afirma que mucha gente no corrobora su versión. Puedes ver su charla en este vídeo.