Iván Redondo tenía mucho que contar a Jordi Évole en laSexta... y vaya si lo ha hecho. El que fuera director del Gabinete de la Presidencia de Pedro Sánchez habló sobre su relación con el presidente del Gobierno, su postura respecto a la crisis de las eléctricas, su adiós del Ejecutivo o su pasado en el equipo de Xavier García Albiol.

El encuentro entre Évole y Redondo dio para muchos titulares, tantos que recopilamos los 10 más destacados de una entrevista que está siendo muy comentada después de su emisión este domingo.

"Sánchez me ofreció un Ministerio"

Hasta en tres ocasiones pidió Redondo a Sánchez salir del Gobierno. A la tercera fue la vencida, pero el presidente del Gobierno intentó retener a su mano derecha ofreciéndole un Ministerio, según desveló el propio Redondo a Évole.

"Nunca hemos usado a Vox en campaña electoral"

Para Iván Redondo, el PSOE no utilizó a Vox para ganar las elecciones generales. "No estoy de acuerdo", le replica durante la entrevista a Évole, explicando que en realidad no hay dos Españas, sino tres, como explica en el siguiente vídeo.

Sobre el precio de la luz: "El Gobierno tiene que seguir haciendo cosas"

Iván Redondo defiende que "el ADN del Gobierno" es "defender a los más débiles", intentando explicar a Évole que él "no estaba" en el Ejecutivo cuando los precios comenzaron a dispararse, lo que provoca la respuesta de Évole.

Su futuro: "No me hagas hablar, córtalo"

Uno de los momentos más peculiares de este encuentro llega cuando Évole le pregunta a Redondo acerca de sus próximos pasos profesionales. "Vamos a jugar en el mismo equipo", bromea el entrevistado, pero no será en laSexta.

¿Sánchez volverá a ser presidente? ¿Le votará en las próximas elecciones?

Al final de la entrevista, Redondo hace una serie de rápidas confesiones. Al ser preguntado por Évole acerca del sentido de su voto en las próximas elecciones, Redondo lo tiene claro: votará a Pedro Sánchez. Puedes volver a ver el momento en el siguiente vídeo.

La estrategia del PSOE que le fue ocultada: "No lo voy a olvidar"

La moción de censura en Murcia es uno de los momentos clave en la carrera de Redondo, aunque asegura no haber participado en la trastienda de esa idea. "Nunca he notado que me hiciesen el vacío, pero es una cuestión de partido", comenta con Évole.

¿Ficharía Redondo por una eléctrica?

Lejos de cerrar la puerta, Redondo asegura que "tendría que evaluar" una hipotética oferta de una eléctrica. En el vídeo, Redondo explica cuáles serán sus siguientes movimientos profesionales.

El paseo de Sánchez con Biden: "Fue una toma de contacto"

Para Redondo, el paseo de Sánchez con Biden fue "una toma de contacto entre presidentes" que sirvió, cree, para "tener una mejor relación con Estados Unidos". Eso sí, reconoce que fue "insuficiente".

La reforma de la Constitución: "El primero que dé el golpe acertará"

¿Habrá referéndum en Cataluña antes del año 2030? Para Redondo, "no va a haber independencia ni autodeterminación", pero sí cree que, antes de ese año, se deben iniciar los trabajos para reformar la Constitución.

¿Aceptaría ser asesor del PP de Casado?

Iván Redondo muestra su fidelidad al presidente del Gobierno, descartando un posible fichaje por el PP. "No me veo. No me voy a ir al PP, dalo por hecho", comenta con Évole.

El futuro de Yolanda Díaz: "Mucho estoy diciendo"

El exdirector del Gabinete de la Presidencia del Gobierno ve a la vicepresidenta segunda mejorando los últimos resultados de Unidas Podemos en las elecciones generales... lejos de Unidas Podemos.