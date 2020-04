Primera entrevista de Joaquín Sabina tras su accidente en pleno concierto en Madrid. El músico se ha sincerado con Jordi Évole y ha explicado que, tras recibir el alta médica, su recuperación "va para meses".

El músico no descarta su vuelta a los escenarios, aunque avisa que el regreso sería en solitario. "Cuando vuelva será ya sólo, con otro espectáculo, con otro disco. Imagino. Luego puedo pasar cualquier cosa", ha apuntado.

Tras su caída durante el concierto con Serrat en Madrid, y esa misma noche, se apuntó al mes de mayo como la fecha en la que se celebraría de nuevo el espectáculo. "Algo que ahora resulta imposible", añade el compositor.

No obstante, asegura que se encuentra "bien" y que no tiene la menor intención de morirse: "Que se muera la muerte". Explica que cometió un "error" durante la actuación y que esa fue la causa de su caída. "Me enrollé en un cable y me pegué un hostión", ha admitido, para después añadir entre risas que no puede tocar la guitarra porque "el brazo no da de sí".

Preguntado por la crisis del COVID-19, Sabina se muestra muy agradecido con todos los sanitarios y afirma que todos los días se suma al aplauso de las 20:00. "Me duele que quienes lo peor lo están paseando sean las personas mayores, fueron los que salvaron a muchísimas familias de la crisis económica anterior. Esta cabrona crisis se está cebando con ellos de forma insoportable", ha señalado en su entrevista con Jordi Évole.