Ibai Llanos se ha disculpado con los dueños del restaurante 'Arzak' tras su desliz en la entrevista en Lo de Évole. Y es que el 'streamer' contó que que hace unos meses intentó ir a comer a este local pero no se lo permitieron porque "iba en chándal".

Sin embargo, en un directo en Twitch ha tenido que aclarar que no se trataba de este restaurante, sino que se equivocó con el 'Lasarte' de Martín Berasategui. "La he liado porque soy gilipollas. Me confundí y pido perdón", ha comentado en la retransmisión en la que ha comentado su entrevista con Jordi Évole.

Antes de pronunciarse sobre esto, los dueños del 'Arzak' le invitaron a comer, enviándole un mensaje a través de redes sociales: "Vente cuando quieras que no hay 'dress code'. Aquí solo hay que traer hambre y mucha curiosidad".

Al ver este tuit, el famoso 'youtuber' reconoció su error y explicó a sus seguidores que desde este restaurante le han dicho que está "totalmente invitado y que vaya a ponerse hasta el culo", a pesar de su equivocación.

En el vídeo en el que ha pedido perdón también ha instado a la gente a visitar el local de Martín Berasategui porque, asegura, para él fue "una anécdota" y entiende que "no pueda entrar con esas pintas a un restaurante tan caro". Asimismo, ha indicado que dentro de poco, cuando la pandemia lo permita, irá a comer más arreglado.