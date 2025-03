María Jesús Montero revela cómo llegó a ser ministra: "No cuento habitualmente las conversaciones íntimas con Sánchez..."

María Jesús Montero señala en Lo de Évole que va "a hacer siete años de ministra", y cuenta que lo que más echa de menos de Sevilla es su familia. Además, la vicepresidenta habla sobre cómo fue la propuesta para convertirse en una de las líderes del Ejecutivo.

"Pensé en la decisión durante unas horas. Me llamó directamente Pedro Sánchez. No cuento habitualmente las conversaciones íntimas que tengo con el presidente, pero sí le confirmo que me llama directamente él", reconoce Montero a Évole, a lo que añade que no se lo esperaba "para nada". "Era consciente de que la moción de censura había triunfado, pero no se me pasaba por la cabeza que me llamara el presidente", apostilla María Jesús Montero.