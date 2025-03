¿Dejaría María Jesús Montero a su pareja si defraudase a Hacienda? Su tajante respuesta a Jordi Évole

"¿Dejaría a su pareja si defraudase a Hacienda?", pregunta directamente Jordi Évole a María Jesús Montero, a lo que la vicepresidenta responde de forma contundente que "eso no ocurriría nunca". "Es que entonces no conocería a la persona. Aquí no estamos hablando de que alguien haga la declaración para que le salga lo más favorable posible, sino que no paga porque es un defraudador fiscal, y sería imposible que yo estuviera con un defraudador fiscal", asegura la ministra.

En este sentido, Montero afirma que si descubre una "parte oscura" de la vida de su pareja, "seguramente" para ella "sería definitivo". "No me veo con una persona que no tenga un concepto de que los impuestos sirven para lo que sirven y que todos tenemos que aportar", manifiesta la líder socialista, quien señala que en la actualidad tiene pareja, pero que no le mira "la declaración de la Renta", y defiende que tiene "absoluta seguridad" en ella.