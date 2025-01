"Mamá, vamos a la cafetería, que aquí tienen buen fiambre": los chistes que Juan y Medio le hace a su madre cada vez que van a un tanatorio

El presentador reflexiona con Jordi Évole acerca de la importancia del sentido del humor. "Uno de los días que más me he reído en mi vida fue en el entierro de mi padre", llega a afirmar Juan y Medio.

Jordi Évole tiene un amigo que cada noche, antes de irse a dormir, se apunta las veces que se ha reído durante ese día. "Así sabe si ese día ha sido bueno o malo", cuenta a Juan y Medio en esta entrevista de 'Lo de Évole'. El presentador andaluz, famoso por su inigualable sentido del humor, señala que es imposible no reírse nada durante un día completo.

"Yo creo que lo mejor que se puede hacer con la ropa puesta es reírse", asegura, haciendo gala, de nuevo, de su gracia. "Hay un proverbio judío que dice que la risa se oye desde más lejos que el llanto", algo que es muy difícil de controlar. Su especialidad es reírse en los entierros, confiesa.

"No hay ni una vez que no hayamos ido a un tanatorio, que suelen tener cafetería, que yo no lo haya dicho a mi madre: 'mamá, vamos a la cafetería, que aquí tienen buen fiambre", dice sin bromear en esta ocasión.

"Mamá, mira, vamos a pedir tiempo muerto", es otra de las "idioteces" que suele decirle en estas circunstancias. Para él, la risa hace más llevadero el dolor. "Uno de los días que más me he reído en mi vida fue en el entierro de mi padre", llega a afirmar. Su reflexión tras esta curiosa afirmación conmueve a Jordi Évole, como puedes ver en el vídeo sobre estas líneas.

"La risa, puede sonar a frase hecha, pero vence mucho a la muerte y al dolor".