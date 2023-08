"Me marché de Voxporque tenía claro que iban a apagar mi voz", aseguraba Macarena Olona a Jordi Évole sobre su salida del partido, y señalaba que llegó un momento en el que se convirtió en "un obstáculo para la actual deriva de Vox".

La exdiputada en el Congreso describía a Santiago Albascal, líder de la formación, como "una buena persona" pero indicaba que tenía "limitaciones" porque, según decía, no era "completamente libre". Esta contaba que cuanto más alto estaba, más niebla veía a su alrededor y no tenía claro quién tomaba las decisiones dentro de Vox: "Tengo la sensación de que las decisiones no siempre se toman en Vox. Tengo la certeza que, en algunos casos, se toman fuera de Vox". Y apuntaba a personas que no forman parte del organigrama pero que ostentaban un importante poder de decisión.

"El Vox de hoy no es el vox de 2019, ni a nivel ideológico ni a nivel empresa", manifestaba Olona, que declaraba que entonces no existían fundaciones, como Disenso, que, según relataba, habría recibido por parte del partido 4 millones y medio de euros. Por eso, reclamaba transparencia y se preguntaba si "están dispuestos a aportar el modelo 347".