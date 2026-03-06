Lola Herrera, sobre sus pocas ganas de retirarse: "Cuando me muera ya descansaré todo el rato"

Tiene 90 años, pero ningunas ganas de bajarse del escenario. Lola Herrera protagoniza el programa del domingo de Lo de Évole y deja bien claro que eso de retirarse no es para ella.

La emblemática actriz tiene claro que lo de retirarse no es para ella y así se lo hace saber a Jordi Évole, como vemos en el vídeo promocional que se encuentra sobre estas líneas.

"Pero es que tiene que descansar", le repiten. "Bueno, cuando me muera ya voy a descansar todo el rato", responde en el programa de laSexta a aquellos que tanto le insisten.

Évole y ella comparten con ellaen la que recorren todo tipo de temas, desde la monarquía, hasta el feminismo, pasando por su vida personal y profesional, en un diálogo que evoca al inolvidable personaje al que la actriz puso voz y rostro enCinco horas con Mario.

El domingo, en laSexta, Lo de Évole: Cinco horas con Lola.

