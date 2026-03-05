Ahora

El domingo, en Lo de Évole

Lola Herrera: "Yo siempre he votado al PSOE, es mi gente; con la derecha no tengo nada que ver"

La icónica actriz Lola Herrera, célebre entre otras muchas cosas, por protagonizar durante décadas la obra 'Cinco horas con Mario', se sincera como lo hacía su personaje ante el difunto en Lo de Évole, frente a Jordi Évole.

Después de coincidir sobre el escenario con Manu Sánchez la semana pasada, Jordi Évole se encuentra ahora con toda una soberana de las tablas, aunque esta vez fuera del teatro. Lola Herrera es la invitada principal de la próxima entrega de Lo de Évole, que se emite este domingo, 8 de marzo, en laSexta.

El periodista comparte con ella una interesante conversación en la que recorren todo tipo de temas, desde la monarquía, hasta el feminismo, pasando por su vida personal y profesional, en un diálogo que evoca al inolvidable personaje al que la actriz puso voz en Cinco horas con Mario.

Lola también habla sobre política e ideología, como vemos en el vídeo promocional sobre estas líneas: "He votado al PSOE siempre, porque es en el que más me reconozco. Es mi gente". "Yo con la derecha no tengo nada que ver. Lo que defienden ellos a mí no me interesa", añade.

El domingo, en Lo de Évole: Cinco horas con Lola.

