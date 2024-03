Jordi Évole ha entrevistado este domingo a Ángeles Muñoz y Dioni Martín, integrantes de Camela, cuando cumplen 30 años triunfando en los escenarios. Muñoz y Martín han revelado al presentador los secretos de un fenómeno que ha vendido millones de discos y que hoy tiene una masiva legión de fans: los 'cameleros'. Ambos, además, han revelado los secretos de un fenómeno que ha vendido millones de discos y también desvelan varias anécdotas de lo más surrealistas con sus fans.

Sin embargo, no todo fue dulce para Camela ya que sus comienzos no fueron fáciles, tal como han recordado en Lo de Évole: "Ibas a un restaurante, sonaba nuestra música y nadie miraba". También hablan del ostracismo de Camela en los premios musicales, señalando que jamás fueron nominados a un Grammy. Asimismo, la entrevista ha hecho un repaso de su vida como su dura infancia, divorcios y crisis que han sufrido a lo largo de su larga trayectoria. Más allá de la entrevista, Lo de Évole monta la 'Camela Experience', una exposición para dar a la banda el reconocimiento que nunca tuvo.

A continuación, repasamos los titulares más destacados de un programa que repasa los últimos 30 años de Camela.

Ángeles, Dioni y los inicios de Camela: "Ibas a un restaurante, sonaba nuestra música y nadie miraba"

Tras el lanzamiento de su primer disco, Dioni Martín fue a un restaurante al que solía acudir y un camarero le dijo que tenía que ponerle una cinta que había escuchado de "unos chicos nuevos". Nadie les reconoció en ese restaurante. Su primera aparición televisiva fue en 1997 en Antena 3, con Nieves Herrero como presentadora.

La confesión de Ángeles y Dioni a Jordi Évole: "Una mujer dijo que había hecho el amor 500 veces con las canciones de Camela"

En el comienzo de su entrevista con Jordi Évole, Ángeles Muñoz cuenta al periodista que, durante una firma de discos, una mujer se acercó a ellos y les hizo una confesión de lo más íntima: "¿Os puedo decir una cosa? Escuchando vuestras canciones he hecho el amor más de 500 veces".

Así vivía Dioni (Camela) en una chabola durante su infancia: "Todavía tengo la imagen de cuando la tiraron"

Dioni se define en su cuenta de Twitter como "gitano, inculto, analfabeto, criado en chabolas" que se buscó la vida en mercadillos. En esa chabola, que no tenía ni siquiera agua corriente, había un comedor, una cocina y acabó siendo derruida en 1982, el año del Mundial de España, cuando le dieron un piso en San Cristóbal (Madrid).

Jordi Évole pide perdón a Camela por un reportaje que escribió en el año 2000: "¡Capullo! ¿Fuiste tú?"

Jordi Évole ha tirado de hemeroteca en su charla con Ángeles y Dioni para recordar qué se decía de Camela en sus comienzos en la música. Évole lee el artículo que se escribió en una revista el año 2000, en el que se dibuja cómo eran las personas que escuchaban a Camela en el extrarradio de Barcelona. "¿Has visto qué manera de faltar al respeto?", critica Ángeles. Para sorpresa de Camela, el artículo está escrito por el propio Jordi Évole.

El ostracismo de Camela en los premios musicales: "Jamás nos han nominado a un Grammy, ¿cómo te comes eso?"

En sus 30 años de carrera musical, Camela no ha gozado del reconocimiento a nivel de premios que sí que han tenido con el público, algo que los propios artistas no comprenden. "Nunca nos han nominado a un Grammy, ¿cómo te comes eso?", se pregunta Ángeles.

Ángeles recuerda su divorcio a los tres meses de casarse: "Fue un videoclip"

Ángeles Muñoz guarda una vida privada muy discreta. Lejos de Camela, la cantante asegura que no tiene "movidas" ni "nada que contar". "Nos gusta la intimidad. No tengo fotos con mi pareja, por ejemplo", explica a Jordi Évole, que le recuerda que se divorció de su novio del colegio a los tres meses de casarse, algo que fue "un videoclip".