Camela nació en la casa de Dioni, cuando el artista empieza a salir con Luci, la hermana de Ángeles, y ella quiere verla. Ella tenía unos 13 años y él, unos 16 años. Dioni cantaba canciones de 'Los Chichos' y Ángeles se sumaba, unas sesiones que grababan y "no quedaban tan mal". Eso sí, "el sonido era una pena", como recuerda Ángeles, aunque esas cintas eran para ellos.

Fue cuando llegó Miguel, el tercer componente de Camela, cuando empezaron a hacer sus versiones de las canciones y a grabar en estudios. "Los amigos de nuestros amigos también querían un casete. Y para el otro amigo y para el otro amigo", recuerda Ángeles. Entonces, Dioni dio algunas de esas cintas a un conocido en un mercadillo.

"Nos decían que las 50 cintas que les habíamos dado las habían vendido. Al día siguiente o a los dos días se vendían otras 150. Las cintas se vendían como churros. Cada semana nos pedían 3.000, 4.000, 5.000...", recuerda Dioni. Gracias a una de esas maquetas lograron su primer contrato, de tres años, el cual ampliaron tras lanzar su primer disco hasta los cuatro años.

"Nos pagaban un 1% de 'royalties' a cada uno. Era bueno porque vendíamos mucho. Ahora en Warner tenemos un 15% cada uno. Nos pagaban muy poco, pero hay que reconocer que sin este señor (Alfonso del Corral) nadie nos hubiese escuchado", cuentan entre los dos a Évole.

La "vergüenza" de Ángeles en el inicio de Camela: "Me alegraba si se suspendía un concierto"

Durante su entrevista con Jordi Évole, Ángeles y Dioni se confiesan acerca de lo que han dado de sí estos 30 años de carrera musical, con unos comienzos que no fueron nada fáciles. Una vez consiguieron despegar y hacer sus primeros conciertos, Ángeles cuenta que sentía una gran "vergüenza".

"Cuando se suspendía un concierto por lluvia yo me alegraba al principio. Me gustaba mucho lo que hacía, pero de hacerlo a casa a ver a una manta de gente... Era como sentir que no estaba a la altura", reconoce Ángeles con Évole, que también comparte sus recuerdos viendo conciertos con su madre en el Parque de Atracciones de Madrid.

Gracias a esos momentos junto a grandes artistas, Ángeles supo lo importante que era pasar tiempo con los fans, llegando a estar tres horas firmando autógrafos. "Cuando me piden algo no tengo ningún problema, paso más desapercibida que Dioni. Con él nunca cenas, ya se encarga él de que nos vea", bromea.

Cuando 'Corazón partío' pudo ser de Camela

Durante su entrevista con Évole, Camela comenta que hay una de las canciones más conocidas de la música española que pudo ser suya. Antes de que fuese de Alejandro Sanz, 'Corazón partío' estaba pensada para ser cantada por Ángeles y Dioni, algo que finalmente no se produjo.

El propio Alejandro Sanz lo confirmó en una entrevista, en la que dijo: "Suerte que me la quedé yo". Évole pide entonces a Camela que canten el tema, animándose con el estribillo de una canción que se ha vuelto icónica.

"Alejandro, te ha dicho Jordi Évole que tienes que hacer 'Corazón partío' con Camela. Apúntatelo en la agenda, algún huequecito hay que hacer", dice Ángeles a Sanz.